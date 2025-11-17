Calcio a 5, Mondiali femminili: domenica l'esordio delle azzurre con Panama

Non saranno 7 giorni come gli altri, perché quella di domenica 23 novembre è segnata ormai da tempo sul calendario come una giornata importante: Italia-Panama (ore 10) è la partita che segna un 'prima' e un 'dopo' nella storia del futsal italiano. Sarà il match d'esordio della Nazionale femminile di calcio a 5 al primo Mondiale mai organizzato dalla Fifa: una vera e propria pietra miliare. Le Azzurre sono a Manila, la capitale delle Filippine, ormai da qualche giorno: accoglienza meravigliosa quella che ha accompagnato Coppari e compagne che, oltre alle sedute di allenamento, proprio nella giornata di oggi hanno visitato il centro di accoglienza per ragazzi della casa salesiana 'Tuloy sa Don Bosco' visitando le strutture e regalando ai bambini dell'orfanotrofio giochi e caramelle oltre a intrattenersi palleggiando con loro nel cortile.