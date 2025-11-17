Manchester United, tre obiettivi per il centrocampo

Il Manchester United studia le prossime mosse in vista della sessione invernale di mercato con l'obiettivo di regalare a Ruben Amorim importanti rinforzi in mezzo al campo. In cima alla lista dei desideri ci sarebbe Elliot Anderson: il classe 2002 del Nottingham Forest è protagonista di una grande prima parte di stagione e la sua versatilità sta attirando l'attenzione di diversi top club. L'altro grande obiettivo è Carlos Baleba del Brighton: la trattativa, però, risulterebbe più complicata visto che il club lo valuta circa 100 milioni di sterline. Sullo sfondo, rimane vivo l'interesse per Conor Gallagher dell'Atletico Madrid. Per lui, lo United starebbe lavorando a un prestito.