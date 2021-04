Tsitsipas non dà scampo a Sinner: niente finale a Barcellona

TENNIS

L'altoatesino si arrende al greco con un doppio 6-3 sulla terra rossa catalana, ma da lunedì sarà numero 18 Atp

Niente finale di Barcellona per Jannik Sinner. Il giovane tennista altoatesino, infatti, si è arreso in semifinale al greco Stefanos Tsitsipas, numero 2 del tabellone e 5 del mondo. Sulla terra rossa del torneo Atp 500 catalano, Sinner ha ceduto con il punteggio di 6-3, 6-3 dopo 1h23' di gioco al fresco vincitore del Masters 1000 di Monte-Carlo. L'azzurro ha perso il servizio a metà di ciascun set, non riuscendo più a recuperare.

Nella sua terza semifinale stagionale (e sesta in carriera a livello Atp), la prima sul "rosso", il 19enne di Sesto Pusteria, numero 19 mondiale e undicesima testa di serie, non ha avuto scampo contro un giocatore decisamente "in palla". Per Sinner, da lunedì è in arrivo l`ennesimo best ranking: male che vada salirà in 18esima posizione.