Tsitsipas-Ivanisevic, la collaborazione è già finita: "Esperienza breve ma intensa"

Stefanos Tsitsipas ha concluso la sua collaborazione con l'allenatore Goran Ivanisevic dopo meno di due mesi. "Lavorare con Goran è stata un'esperienza breve ma intensa e un capitolo davvero prezioso del mio percorso - ha scritto il greco, ex numero 3 del mondo, in una storia su Instagram - Gli sono grato per il tempo, l’impegno e le energie che ha dedicato a me e al mio team. Ho solo rispetto per Goran, non solo per ciò che ha fatto nel tennis, ma anche per la persone che è. Non gli auguro altro che il meglio per il futuro". Attualmente numero 29 del ranking ATP, Tsitsipas aveva ingaggiato Ivanisevic come allenatore a maggio dopo una serie di risultati deludenti nei tornei dello Slam.