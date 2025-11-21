Trofei come soprammobili e tovaglia di plastica: il salotto di Alcaraz è subito virale

Sui social lo scatto è diventato virale in pochissimo tempo ma lascia trasparire la bella "normalità" di un ragazzo del 2003. Dopo la rinuncia alla Coppa Davis a causa dell'edema alla coscia rimediato nell'ultimo atto delle ATP Finals contro Jannik Sinner, Carlos ha fatto ritorno nella sua Murcia, da dove ha seguito la rimonta della Spagna contro la Repubblica Ceca. Per festeggiare la vittoria nel doppio e l'accesso alle semifinali, Alcaraz ha postato un'immagine accompagnata dalla scritta "Vamos" e la bandiera spagnola. Piedi appoggiati su una sedia, la più classica delle tovaglie in plastica e, appunto, i trofei sopra la televisione. Tra questi, anche quello di Wimbledon e degli US Open. Insomma, il salotto del tennista ha scatenato moltissimi commenti.