Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
Tennis

Trofei come soprammobili e tovaglia di plastica: il salotto di Alcaraz è subito virale

Lo spagnolo sta facendo il tifo da casa per la Coppa Davis e la sua semplicità ha scatenato moltissimi commenti 

di Redazione
21 Nov 2025 - 12:10

Molti se la immaginavano diversa la bacheca di Carlos Alcaraz e, dopotutto, come dargli torto? Numero 1 al mondo e vincitore di sei grandi slam, lo spagnolo tiene i propri trofei in soggiorno ma non in teche lussuose, bensì su armadi e mensole. I riconoscimenti passano, così, come dei semplici soprammobili. Peccato che non proprio tutti possano permetterseli. 

Sui social lo scatto è diventato virale in pochissimo tempo ma lascia trasparire la bella "normalità" di un ragazzo del 2003. Dopo la rinuncia alla Coppa Davis a causa dell'edema alla coscia rimediato nell'ultimo atto delle ATP Finals contro Jannik Sinner, Carlos ha fatto ritorno nella sua Murcia, da dove ha seguito la rimonta della Spagna contro la Repubblica Ceca. Per festeggiare la vittoria nel doppio e l'accesso alle semifinali, Alcaraz ha postato un'immagine accompagnata dalla scritta "Vamos" e la bandiera spagnola. Piedi appoggiati su una sedia, la più classica delle tovaglie in plastica e, appunto, i trofei sopra la televisione. Tra questi, anche quello di Wimbledon e degli US Open. Insomma, il salotto del tennista ha scatenato moltissimi commenti. 

Molti hanno elogiato la sua semplicità, altri invece si sono soffermati sui dettagli. "I trofei li tiene a casa de nonna?", "Pare casa di zia Concetta" scrivono alcuni utenti su X. Ad altri, invece, quella tovaglia non è passata inosservata: "Ma ha la cerata sul tavolo", "Le scarpe! Sporchi la tovaglia! (di plastica)", "Mia nonna ne aveva una simile".

Le coppe, però, sono state le più menzionate: "Carlos mette un trofeo degli US Open e uno di Wimbledon sopra all'armadio come se fossero un vaso di Leroy Merlin", oppure: "Fantastico, Charly! Mancano solo caricatori e scontrini dentro i trofei, numero 1 in tutto!". 

Visualizza il post su Twitter
carlos alcaraz
coppa davis

Ultimi video

03:36
DICH CIRIO PRES PIEMONTE ATP FINALS DICH

"Sinner e Musetti rendono le Apt Finals più avvincenti"

02:57
DICH MUSETTI AL PODCAST DELL AJUVE 20/11 DICH

Musetti: "Sinner è Djokovic 2.0, Alcaraz ha più talento ma più alti e bassi"

02:18
DICH FELICIANO LOPEZ (DIR. FINALS COPPA DAVIS) 19/11 DICH

Feliciano Lopez: "Il lavoro della Federtennis italiana è stato enorme"

03:38
DICH VOLANDRI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Volandri: "Cobolli ha avuto un approccio strepitoso, Berrettini è fatto per giocare in Davis"

02:57
DICH COBOLLI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Cobolli: "Quando metto questa maglia mi trasformo"

01:25
DICH BERRETTINI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Berrettini: "Grande emozione e grande gioia, nel totale una buonissima partita"

01:57
MCH BERRETTINI-BELINELLI COPPA DAVIS MCH

Berrettini-Belinelli, incontro tra giganti a Bologna

01:06
MCH PREMIAZIONE PILIC, DJOKOVIC E BECKER MCH

Coppa Davis, l'omaggio a Niki Pilic

00:51
DICH DJOKOVIC COPPA DAVIS BOLOGNA DICH

Djokovic: "Sinner-Alcaraz? Sono fantastici"

00:38
MCH ALCARAZ E I TIFOSI A TORINO 17/11 MCH

Alcaraz, bagno di folla il giorno dopo la sconfitta contro Sinner

00:39
DICH SINNER POST FINALS DICH

Sinner: "Un sollievo di fine stagione, un po' come l'anno scorso ma stavolta più potente, più forte"

05:52
INT PRESIDENTE FITP SU SINNER 16/11 DICH

Binaghi: "Sinner è il leader, noi seguiamo la sua linea"

00:33
DICH SINNER POST SHELTON DICH

Sinner: "Sarà difficile con De Minaur, lui non ha nulla da perdere e io invece molto..."

00:52
Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

00:58
DICH MUSETTI POST ALCARAZ SU DAVIS DICH

Musetti: "Rinuncerò alla Coppa Davis"

03:36
DICH CIRIO PRES PIEMONTE ATP FINALS DICH

"Sinner e Musetti rendono le Apt Finals più avvincenti"

I più visti di Tennis

DICH MUSETTI AL PODCAST DELL AJUVE 20/11 DICH

Musetti: "Sinner è Djokovic 2.0, Alcaraz ha più talento ma più alti e bassi"

Berrettini soffre, Cobolli in scioltezza: Italia batte l'Austria e va in semifinale col Belgio

Anche Alcaraz rinuncia alla Coppa Davis? Lo spagnolo verso la rinuncia

MCH BERRETTINI-BELINELLI COPPA DAVIS MCH

Berrettini-Belinelli, incontro tra giganti a Bologna

DICH BERRETTINI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Berrettini: "Grande emozione e grande gioia, nel totale una buonissima partita"

Sinner, dal rovescio allo swing: dopo le Finals, relax sui campi da golf

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:00
Bisseck insidia Acerbi, Sucic più di Zielinski a centrocampo. Dumfries a rischio anche per l'Atletico
14:47
L'auto a guida autonoma è veloce quanto un pilota di F1
14:30
Milano-Cortina, Malagò: "Belmondo e Zoeggeler orgoglio Italia"
14:27
Bologna: Immobile fuori dai convocati per Udine
14:25
Il Birmingham svela il progetto stadio, Brady: "Farà divertire tifosi"