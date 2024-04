Terra rossa a rischio per Nadal: in forse la sua partecipazione a Montecarlo

TENNIS

Il fuoriclasse spagnolo sarebbe ancora alle prese con una serie di problemi fisici che gli impedirebbero di allenarsi al meglio

© Getty Images 1 di 15 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM C'è ancora grande preoccupazione in merito alle condizioni di Rafael Nadal che rischia di non prendere parti ai principali appuntamenti su terra rossa. Il 37enne spagnolo non è più sceso in campo dopo da gennaio quando venne sconfitto nei quarti di Brisbane dall'australiano Jordan Thompson. Da quel momento una lunga serie di rientri annunciati e poi rimandati fra i quali spicca il forfait di Indian Wells dove si è ritirato ancor prima di esordire contro il canadese Milos Raonic.

Nadal risulta ancora iscritto al torneo che prenderà il via domenica 7 aprile nel Principato, tuttavia c'è da aspettarsi sorprese nelle prossime ore, soprattutto se i problemi fisici dovessero persistere e costringerlo a cambiare i propri piani per esser competitivo al Roland Garros e alle Olimpiadi.