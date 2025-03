Tennis: Zverev ko e Sinner prolunga le sue settimane in vetta al ranking

Anche nel miglior scenario possibile per Zverev, ovvero un insperato successo in Florida, Sinner rimarrebbe saldo al primo posto in classifica almeno fino al 1000 di Madrid. In questa circostanza il distacco a fine marzo si assottiglierebbe a 1785 punti (Jannik 10330 e Sasha a 8545), ma il tedesco poi non potrà guadagnare altri punti sull'azzurro fino a Montecarlo (non giocherà in nessuno dei 250 previsti nella prima settimana di aprile). Nel Principato Zverev deve difendere soltanto un secondo turno (100 punti) e quindi fare strada anche in quel torneo potrebbe garantirgliene fino ad altri 900. Aggiunto al fatto che Sinner ne perderà 400, alla viglia del torneo di Madrid Zverev potrebbe avere un distacco di "soli" 485 punti. Per prendersi la vetta del ranking, a quel punto, Sasha dovrebbe quantomeno arrivare in semifinale nel torneo spagnolo. A quel punto Zverev sarebbe in testa per appena 15 punti. In poche parole: allo Zverev di oggi serve un mezzo miracolo sportivo per superare Sinner prima della fine della squalifica.