Tennis: Sinner a cena con Thiem, sarà l'austriaco il suo sparring partner?

Jannik Sinner ha cenato giovedì sera a Montecarlo con Dominik Thiem, ritiratosi lo scorso ottobre a soli 31 anni per i tanti infortuni. Al tavolo anche il fratello del vincitore degli US Open nel 2020 Moritz e Stefan Herzog, ex tennista e suo socio in affari che ha postato lo scatto con una Instagram Stories. Una foto che ha fatto il giro del web e che ha alimentato nuove voci su chi sarà lo sparring partner del numero 1 al mondo, che fino al 13 aprile potrà allenarsi solo in centri privati e senza l'ausilio di professionisti, junior o tesserati. Sarà Thiem, dunque, il tennista che aiuterà Sinner a tenersi in forma in vista del rientro agli Internazionali d'Italia dopo la sospensione per il caso Clostebol che finirà il 4 maggio? L'ipotesi impazza sui social, ma non ha ancora una risposta.