Tennis, Wta Finals: Sabalenka troppo forte, Paolini si arrende

Paolini le strappa due volte il turno di battuta, si porta sul 5-4 e ha due set point. Sabalenka li annulla entrambi in un game interminabile, chiuso ai vantaggi, vola sul 5-5 e chiude i giochi. Tornando prepotentemente in partita, la bielorussa vince col punteggio di 7-5 e batte Paolini in due set: 6-3, 7-5 dopo un'ora e mezza esatta. Sabalenka legittima il suo status di numero uno al mondo e si qualifica direttamente alle semifinali, da vincitrice del girone a prescindere dalla sfida contro Rybakina. Per Jasmine Paolini, la qualificazione passerà dalla sfida contro Zheng Qinwen: basterà sconfiggere la cinese, vincente oggi contro la kazaka, per passare come seconda del gruppo viola. La sfida si giocherà mercoledì, mentre domani Jasmine tornerà protagonista in doppio con Sara Errani. Le azzurre, campionesse olimpiche nella disciplina a Parigi, sfideranno la coppia formata dalla canadese Dabrowski e dalla neozelandese Routliffe.