Tennis, Wta Finals: finisce il cammino di Errani e Paolini, Chan e Kudermetova vincono in rimonta

Nel primo set le due azzurre partono bene con il servizio di Jasmine, rischiando anche di trovare il break nel game successivo. Con Sara al servizio le due avversarie delle italiane riescono a trovare il break, portandosi nelle prime fasi sul 2-1. Errani reagisce immediatamente, rimediando nel gioco subito seguente e riportandosi subito in parità sul 2-2. La sfida continua nell’equilibrio, ma solamente fino al 3-3: da quel momento la coppia medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi infila tre game vinti consecutivamente, strappando nuovamente il servizio alla coppia avversaria per andare sul 5-3 e chiudendo con una Paolini micidiale nel proprio turno di battuta, per il 6-3 che vale l’1-0. Chan e Kudermetova soffrono il parziale perso anche in avvio di secondo set, subendo subito il break del vantaggio delle azzurre. Nel momento più complicato la russa e la taiwanese riportano il parziale in equilibrio, arrivando poi nuovamente alla situazione (come nel primo set) di 3-3. Anche in questo caso Errani e Paolini trovano il break per il nuovo sorpasso, ma questa volta Chan e Kudermetova pareggiano immediatamente i conti. Nel momento decisivo Kudermetova commette un doppio fallo pesantissimo, che permette alle azzurre di strappare per la terza volta il servizio alle rivali. Partita finita? Non proprio, perché nel servizio di Paolini la russa si fa perdonare in un paio di punti, portando la sfida addirittura al 5-5 prima e al 6-6 poi, annullando due match point e prendendosi di forza il tie-break con il 7-6(3) che vale l’1-1. Nel super tie-break finale le azzurre rimontano da 5-1 a 5-5 prima e da 9-6 a 9-9 prima, annullando ben quattro match point, ma le avversarie chiudono con l’11-9 che vale il 2-1 definitivo. Sara e Jasmine sono quindi eliminate, con una sola vittoria e due sconfitte nel Gruppo B.