Tennis, Wta Finals: Paolini travolta ed eliminata da Zheng

Proprio in questa fase, l'italiana ha una delle poche occasioni per rientrare in gara: solo due, infatti, le palle break avute, entrambe fallite. La prima porta poi Zheng a portarsi sull'1-0, la seconda al tramonto del match. In mezzo, un'altra fase di dominio dell'asiatica, che con altri due break vola sul 5-1. Sul 30-40, Paolini ha l'occasione per recuperarne almeno uno, ma la cinese non concede nulla: porta il game ai vantaggi e si aggiudica il match con il suo servizio quest'oggi infallibile. Con questo doppio 6-1 finisce non solo il match, ma anche l'anno di Paolini nei tornei in singolo. Insieme a Sara Errani, la campionessa di coppia a Parigi proverà ad accedere alle semifinali in doppio: giovedì sfideranno Chan e Kudermetova.