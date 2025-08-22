Il sogno nascosto di Noemi: "Vorrei cantare per il PSG"

Quando faccio dei concerti a Napoli, non riesco più a cantare la canzone in originale perché quando comincia il ritornello tutti si mettono a cantare la versione stadio!". Noemi spiega anche di essersi resa conto che "Vuoto a perdere" si prestava ai cori delle curve con i tifosi del Pescara: "La prima volta ho visto su Twitter che la cantavano - dice - All'inizio non mi ero resa conto che fosse la mia canzone. Mi dicevo, 'mi ricorda qualcosa', poi un amico mi ha suggerito che era 'Vuoto a perdere'". Tifosa della Roma, Noemi ammette che le piacerebbe moltissimo che l'inno fosse cantato anche dai tifosi giallorossi. Ma, aggiunge, "come dicevano i latini, 'nemo propheta in patria'".