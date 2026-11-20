"Torino mi ha insegnato tante cose, sono emozionato di aver fatto parte di questo torneo. La cosa più bella per me è aver realizzato questo sogno. Ho imparato tante cose e alla fine sono i dettagli che fanno la differenza. Le partite ti vincono sulle piccole cose e i grandi giocatori sanno fare tutto benissimo”. Così Flavio Cobolli, in conferenza stampa, analizza la sconfitta con Carlos Alcaraz nell'ultimo match del Gruppo Lendl alle Nitto Atp Finals di Torino. Prima del match con lo spagnolo è arrivato anche il messaggio di Jannik Sinner: "Sinner mi ha scritto dopo la seconda partita, mi ha detto di godermi l’ultimo match e così ho fatto oggi".
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Alcaraz in ripresa
"Non è stata una partita facile per me. Giocare contro un amico come Flavio (Cobolli ndr.) e con il pubblico non a favore non è stato semplice, inoltre non sapevo come mi sarei sentito in campo", le parole di Carlos Alcaraz nel post partita. "È stata una partita importante e mi sono sentito bene. Mi sento sempre meglio e sarò pronto per domani", afferma lo spagnolo, che si complimenta con Cobolli per il grande 2026 disputato: "Ha avuto una stagione incredibile. Arriva fino a qui non è facile e lui ci è riuscito, sono stato insieme a lui in pre season e lo conosco bene. Sono felice anche per il suo team, sono tutte persone fantastiche e complimenti a loro per il percorso fatto. Sono sicuro che tornerà qui".
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