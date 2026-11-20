"Non è stata una partita facile per me. Giocare contro un amico come Flavio (Cobolli ndr.) e con il pubblico non a favore non è stato semplice, inoltre non sapevo come mi sarei sentito in campo", le parole di Carlos Alcaraz nel post partita. "È stata una partita importante e mi sono sentito bene. Mi sento sempre meglio e sarò pronto per domani", afferma lo spagnolo, che si complimenta con Cobolli per il grande 2026 disputato: "Ha avuto una stagione incredibile. Arriva fino a qui non è facile e lui ci è riuscito, sono stato insieme a lui in pre season e lo conosco bene. Sono felice anche per il suo team, sono tutte persone fantastiche e complimenti a loro per il percorso fatto. Sono sicuro che tornerà qui".