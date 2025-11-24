Logo SportMediaset

Mercato

Venezia, ufficiale il rinnovo di Grandi

24 Nov 2025 - 17:27
© Getty Images

© Getty Images

Come annunciato sui propri canali ufficiali, "il Venezia FC rende noto che il portiere Matteo Grandi ha esteso il proprio contratto con la società, con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2028. Arrivato nella stagione 2023/24 il 33enne estremo difensore consolida il suo legame con la maglia arancioneroverde, a conferma dell’importanza all'interno della squadra". 
“Sono felicissimo di questo rinnovo, ringrazio la società, i direttori e tutto lo staff arancioneroverde per la fiducia che mi stanno dimostrando. Sono orgoglioso di continuare a vestire questa maglia perchè Venezia è una piazza storica, unica e molto importante e mi auguro di riuscire a raggiungere tutti insieme gli obiettivi che ci siamo prefissati", ha dichiarato Grandi ai canali ufficiali del club. 

18:20
Atletico Madrid, spunta Greenwood per l'estate
17:27
Venezia, ufficiale il rinnovo di Grandi
16:39
Dall'Inghilterra: il Tottenham ci prova per Nico Williams
15:17
Serie C: a Picerno arriva il centrocampista Baldassin
14:33
Fiorentina, avviati i contatti per il rinnovo di Dodô