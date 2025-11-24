Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Austria vince 2-0, per Italia U17 niente finale Mondiale

24 Nov 2025 - 17:02

Niente finale ai Mondiale di calcio Under 17 per l'Italia di Massimiliano Favo. Nella semifinale giocata questo pomeriggio sul campo 5 dell'Aspire Zone di Doha, in Qatar, gli azzurrini sono stati sconfitti 2-0 (0-0) dai pari età dell'Austria. A indirizzare il match è stato il gol nella ripresa di Moser (12'), praticamente al primo affondo austriaco del match, dopo un primo tempo in cui l'Italia si era dimostrata superiore sfiorando il vantaggio almeno in due occasioni. Nei minuti di recupero (48'), è arrivato il raddoppio austriaco con una bella punizione firmata sempre da Moser che ha chiuso il match con una doppietta conquistando una storica finale per la sua Nazionale. 

Ultimi video

00:57
MCH STADIO BODO GLIMT MCH

Il gelo di Bodo attende la Juve

01:33
DICH G MANCINI premio Beppe Viola DICH

Mancini "Se siamo primi è per nostro merito"

00:58
DICH ROMAGNOLI premio Beppe Viola DICH

Romagnoli "Non è facile giocare all'Olimpico con così poca gente"

01:45
SRV RULLO MAIGNAN UN "CONTRATTO" SCUDETTO 24/11 (MUSICATO) SRV

Super Maignan: un "contratto scudetto" con il Milan

00:30
CLIP RULLO METEO.IT SU GELO E NEVE PER BODO-JUVENTUS 24/11 SRV

Bodo-Juve, allarme meteo: ecco le previsioni

01:45
SRV RULLO INTER PROCESSO POST DERBY 24/11 (MUSICATO) SRV

Processo Inter: allarme Chivu, Sommer e Lautaro

01:43
SRV RULLO MILAN IL PESO DI ALLEGRI 24/11 SRV

Milan, il peso di Allegri: è tornato "Mister Scudetto"

00:48
DICH BUONGIORNO SU FIDUCIA CONTE PRE QARABAF 24/11 SRV

Buongiorno: "Mai persa fiducia in Conte, però mancava una cosa…"

01:17
DICH CONTE SU LUKAKU PRE QARABAG 24/11 SRV

Conte: "Lukaku torna con la Roma? Sciolto il dubbio"

02:17
DICH CONTE SU NERES-LANG E MODULO PRE QARABAG 24/11 SRV

Conte: "Difesa a 3? Neres e Lang? No, il segreto è un altro"

01:18
DICH CONTE SU AVVERSARIO E MARADONA PRE QARABAG 24/11 SRV

Conte: "Qarabag rivelazione della Champions: vinciamo per Maradona"

01:30
Stasera il Como a Torino

Stasera il Como a Torino

01:20
Le parole di Conte

Le parole di Conte

00:05
MCH BODO GLIMT SI ALLENA AL CHIUSO MCH

Il Bodo/Glimt prepara la Juve al chiuso

01:42
MCHE ALLENAMENTO JUVE AL FREDDO MCH

Juve "in maschera" per allenarsi al freddo

00:57
MCH STADIO BODO GLIMT MCH

Il gelo di Bodo attende la Juve

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI POST FIORENTINA DICH

Spalletti: "Dobbiamo vincere? Questo per qualcuno è un fardello e lo subisce"

MCH SHIOGAI GOL DA CENTROCAMPO 23/11 MCH

Spettacolo dall'Olanda: Shiogai segna da centrocampo"

DICH CHIVU PER SITO SU RITIRO 22/11 DICH

Chivu: "Il ritiro non mi garantisce la vittoria…"

Allegri: "Ambizione massima"

Allegri: "Ambizione massima"

DICH CONTE SU AVVERSARIO E MARADONA PRE QARABAG 24/11 SRV

Conte: "Qarabag rivelazione della Champions: vinciamo per Maradona"

Dybala, il countdown

Dybala, il countdown: quando ritorna in campo

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:11
Bodo Glimt, Knutsen: "Meteo? Speriamo si possa giocare"
18:10
Bari, striscioni ultras contro Caserta e il ds Magalini
17:48
Torino, Zapata torna titolare dopo oltre 13 mesi
17:02
Austria vince 2-0, per Italia U17 niente finale Mondiale
16:34
ManCity, Guardiola si scusa per la reazione furibonda dopo ko col Newcastle