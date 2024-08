Tennis, US Open: Zverev sul velluto, che rimonta per Rublev

tennis

Il tedesco supera 3-0 il francese Muller con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-1: il russo ribalta l’altro transalpino Rinderknech da 0-2 a 3-2

© Getty Images Tutto facile per Alexander Zverev, che avanza nel tabellone degli US Open 2024 trionfando per 3-0 contro il francese Alexandre Muller: il tedesco si impone 6-4, 7-6(5), 6-1 in poco meno di due ore e mezza. Con lo stesso punteggio accede al turno successivo anche Dimitrov, 6-1, 6-1, 7-6(4) contro l’australiano Hijikata. Super rimonta per Andrey Rublev, che rischia sotto 0-2 ma poi ribalta 3-2 il francese Rinderknech (4-6, 5-7, 6-1, 6-2, 6-2).

TABELLONE MASCHILE

Si prende il terzo turno contro Etcheverry Alexsander Zverev, che in due ore e ventinove minuti di gioco regola con un secco 3-0 il francese Alexandre Muller. Dopo un primo set di rodaggio, vinto comunque 6-4 da Zverev, il numero 77 del ranking riesce a trascinare il suo avversario fino al tie-break, in cui però il numero 4 al mondo ha la meglio. Il transalpino esaurisce le energie, crollando poi 6-1 nel terzo parziale. Buona prova anche per Grigor Dimitrov, che emula il tedesco trionfando 3-0 contro l’australiano Rinky Hijikata. Per il bulgaro due set spaziali in avvio, con un doppio 6-1 in circa un’ora di gioco. L’australiano forza il tie-break nella terza partita, ma deve arrendersi. Avanzano per ritiro anche Tiafoe (Shevchenko abbandona sotto 2-0 sul 6-4, 6-1, 1-0) e Griekspoor (Baez alza bandiera bianca in svantaggio 6-1, 2-0), mentre il match più lungo della serata tocca ad Andrey Rublev: il russo gioca due set sottotono contro Arthur Rinderknech, andando sotto ampiamente e lasciando spazio al nervosismo (4-6, 5-7). Il francese crolla fisicamente al termine del terzo set (vinto dal russo 6-1), prova a reagire nel quarto parziale ma deve arrendersi con il 6-2 della parità. Dopo il secondo time-out medico Rinderknech non ritrova forze, con Rublev che completa la rimonta con un altro 6-2 per il 3-2 finale.

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone serve una super rimonta alla cinese numero 7 al mondo Qinwen Zheng per superare Andreeva e accedere al turno successivo: dopo il 7-6 in favore di Erika, Zheng alza il ritmo e trionfa 6-1, 6-2. Vince anche la sua connazionale Wang, 2-0 contro la francese Perry. Nessun problema per Madison Keys, la statunitense regola l’australiana Joint in poco più di un’ora di gioco con un netto 6-4, 6-0. Scendendo nel ranking Wta, successi anche per la numero 19 Kostyuk (7-6, 6-1 contro la britannica Dart) e la numero 35 Mertens (6-3, 6-2 contro l’australiana Tomljanovic).