Tennis, US Open: Tsitsipas accede al terzo turno

TENNIS

Il greco batte in quattro set il francese Mannarino, finisce 6-3, 6-4, 6(4)-7, 6-0: ora lo spagnolo Alcaraz. Avanza anche Schwartzman, Gauff out nel tabellone femminile

Nessun problema nel secondo match agli US Open per Stefanos Tsitsipas: il greco batte il francese Adrian Mannarino con il punteggio di 6-3, 6-4, 6(4)-7, 6-0. Il numero 3 al mondo avanza così al terzo turno: affronterà ora Carlos Alcaraz. Sì qualifica anche Diego Schwartzman, che piega in tre set Kevin Anderson, mentre nel tabellone femminile saluta la padrona di casa Cori Gauff, eliminata dalla connazionale Sloane Stephens (6-4, 6-2). afp

TABELLONE MASCHILE

Dopo le incertezze del debutto, Stefanos Tsitsipas torna in campo e supera agilmente il secondo turno, qualificandosi per il terzo. Il greco batte senza problemi Adrian Mannarino, 44esimo della classifica Atp, senza mai perdere il servizio e concedendo appena una palla break all'inizio del terzo set, l'unico che il francese si aggiudica e soltanto dopo il tie-break, chiuso sul 7-4. In avvio e, soprattutto, nell'ultimo parziale, il numero 3 al mondo è semplicemente letale: nei primi due set raccoglie solo tre palle break, ma due di queste valgono il 6-3, 6-4. Dopo l'acuto di Mannarino, non c'è storia: Tsitsipas lascia solo le briciole all'avversario e chiude il match con un perentorio 6-0. Per il greco si aprono così le porte del terzo turno, dove affronterà Carlos Alcaraz, che batte in quattro set il francese Arthur Rinderknech: 7-6(6), 4-6, 6-1, 6-4 i parziali del successo dello spagnolo.

Si qualifica anche Diego Schwartzman, che elimina in tre set il sudafricano Kevin Anderson, steso con il punteggio di 7-6(4), 6-3, 6-4. L'argentino, numero 14 della classifica Atp, affronterà adesso Alex Molcan, che supera 3-6, 6-3, 6-1, 2-6, 6-4 il padrone di casa Brandon Nakashima.

TABELLONE FEMMINILE

Finisce al secondo turno l'avventura di Cori Gauff: l'americana, tra le più attese alla vigilia, saluta dopo il ko in due set contro la connazionale Sloane Stephens, che si aggiudica il derby per 6-4, 6-2 in un'ora e 8 minuti di gioco. Nel primo parziale, la numero 23 al mondo concede soltanto una palla break, che vale però il 6-4 in favore della 66esima della classifica Wta. Nel secondo, Gauff ha anche una palla break: Stephens non solo la annulla, ma strappa per due volte il servizio e, al momento di chiudere per il match, non sbaglia chiudendo sul 6-2. Per la 28enne si aprono così le porte del terzo turno: sfiderà la tedesca Angelique Kerber o l'ucraina Anhelina Kalinina.