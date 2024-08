Tennis, Us Open: Sinner annichilisce O'Connell e vola agli ottavi

US OPEN

Nulla da fare per l'australiano, che riesce a impensierire Jannik solo nel secondo parziale. L'azzurro vince col punteggio di 6-1, 6-4, 6-2: "Sorpreso dalle uscite di Alcaraz e Djokovic"

© Getty Images Jannik Sinner prosegue nella sua marcia trionfale a Flushing Meadows, in un'edizione degli Us Open che ha perso sia Carlos Alcaraz che Novak Djokovic. L'azzurro conquista gli ottavi di finale con una prestazione da campione contro Christopher O'Connell, che aveva avuto la meglio sull'azzurro Bellucci. L'australiano si arrende col punteggio di 6-1, 6-4, 6-2, risultando ostico solo nel terzo set. Jannik attende Diallo o Paul (14).

Uno straripante Jannik Sinner conquista con merito gli ottavi di finale degli Us Open, fornendo una prestazione da urlo nel terzo turno: Christopher O'Connell cede in 1h53' di gioco col punteggio di 6-1, 6-4, 6-2. Non c'è partita sin dai primissimi minuti in questa sfida, con Jannik a dominare contro un avversario confuso: l'australiano soffre l'80% di prime in campo dell'azzurro e il suo servizio, concedendo sette gratuiti in un set. Il numero uno del ranking Atp può così volare subito su un comodo 5-0, per poi concedere un game e chiudere il primo set con rara ferocia: 6-1 in 29'.

Nel secondo parziale O'Connell è più aggressivo al servizio e mostra maggior varietà dei colpi, ma non riesce mai ad andare in vantaggio: al massimo si trova in vantaggio in un game, ma Jannik lo controlla e mantiene un margine di sicurezza. Sul 3-2 ecco l'allungo dell'azzurro, che resiste ai tentativi di rimonta del rivale e chiude il parziale: 6-4 in 50' e due set di vantaggio. Il terzo e decisivo set ci fa assistere a un nuovo dominio di Sinner che, dopo aver fatto rientrare l'avversario sul 3-2, è impeccabile. Il break lo porta sul 5-2 e a servire per il match, con l'azzurro che non sbaglia. Qualche errore nel serve-and-volley finale viene compensato dall'efficacia nei colpi chiave e dalla maggior qualità dell'azzurro. Sinner chiude così i giochi, eliminando O'Connell: 6-1, 6-4, 6-2 in 1h53' e ottavi conquistati, da grande favorito per la vittoria finale.

"SORPRESO DALLE SCONFITTE DI ALCARAZ E DJOKOVIC"

"È stata una grande partita. Le sconfitte di Djokovic e Alcaraz? In questo sport può succedere di tutto. Io cerco di stare dalla mia parte della rete e penso partita per partita. Ci sono state due grandi sorprese, vedremo cosa accadrà. Io sono contento di essere ancora qui e spero di giocare più partite possibili", ha detto Sinner.