Us Open: Paolini convince e vola agli ottavi, sfiderà Muchova

US OPEN

La toscana batte 6-3, 6-4 Putintseva e prosegue il proprio cammino a Flushing Meadows: nel prossimo turno incontrerà la ceca. Machac elimina Goffin

© Getty Images Altro successo agli Us Open per Jasmine Paolini, che ha la meglio 2-0 di Yulia Putintseva: la numero 5 al mondo si impone per 6-3, 6-4 e accede così agli ottavi di finale, dove affronterà Karolina Muchova (vincente 6-4, 6-2 su Anastasia Potapova). L’azzurra è costretta a lottare nel primo set, dove riesce a scappare via solo nel finale: migliore il secondo, dove non perde mai il servizio. Tra gli uomini, Machac elimina Goffin (6-3, 6-1, 6-2).

TABELLONE FEMMINILE

Grande vittoria per Jasmine Paolini, che si qualifica agli ottavi di finale agli Us Open grazie al 2-0 inflitto a Yulia Putintseva. 6-3, 6-4 il risultato a favore della tennista toscana, brava a strappare il servizio alla kazaka già nel secondo game del primo set e a portarsi quindi sul 3-0 con due ottimi turni in battuta. La numero 30 del circuito Wta riesce però a rifarsi sotto con un break nel quinto game, ma Paolini non si scompone e centra il controbreak che vale l’allungo sul 4-2. L’azzurra prova allora a spingere di potenza in battuta, ma finisce col perdere nuovamente il servizio nel settimo game, mostrando qualche sbavatura. La toscana si riprende però immediatamente e chiude 6-3 il primo set, sfruttando prima un’altra palla break e finalizzando poi con un buon turno in battuta. Nella seconda sfida, Paolini continua a confermarsi solida a servizio e riesce a strappare un break sul 3-2, mantenendo poi il vantaggio per tutto l’incontro. Putintseva si innervosisce e chiede anche una pausa medica per curare delle vesciche ai piedi, prima di crollare definitivamente dopo 1h36’. Grazie a questo successo, Paolini diventa la prima italiana nell’era Open a raggiungere gli ottavi di finale in tutti e quattro gli Slam in un unico anno solare. L’italiana lunedì tornerà in campo contro Karolina Muchova, che ha avuto la meglio in due set di Anastasia Potapova. La ceca si è imposta con un 6-4, 6-2 in 1h14’ di gioco, senza mai perdere una volta il servizio e dimostrandosi particolarmente solida contro la russa, battuta al quarto matchpoint.

TABELLONE MASCHILE

Dopo l’eliminazione shock di Novak Djokovic arrivata nella notte italiana (per mano di Popyrin) e i passaggi del turno di Ruud, Zverev e Nakashima (contro Musetti), ad avanzare agli ottavi di finale è anche Thomas Machac, vittorioso 6-3, 6-1, 6-2 su David Goffin. Il tennista ceco strappa tre volte il servizio nel primo set, concedendo quindi un solo game all’avversario nel secondo incontro e chiudendo ogni discorso grazie a un’ottima consistenza in battuta nel terzo set. A Machac basta poi il primo matchpoint per chiudere il discorso: nel prossimo turno affronterà il vincente tra Botic Van De Zandschulp e Jack Draper.