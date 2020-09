Tennis, US Open: Osaka regina di New York, sconfitta Azarenka in finale

Naomi Osaka, numero 3 al mondo, conquista per la seconda volta in carriera gli US Open. La tennista giapponese riesce a imporsi in rimonta in finale 1-6, 6-3, 6-3 contro Victoria Azarenka (14), la quale invece rimane a secco nello Slam statunitense. La bielorussa vince senza patemi un primo set mai in discussione, ma Osaka è bravissima a reagire nel secondo, nonostante due game di svantaggio; così nel terzo ottiene il meritato trionfo grazie anche a un break.