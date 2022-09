Tennis, Us Open: niente da fare per Ruud, a New York trionfa il fenomeno Alcaraz

© afp

Carlos Alcaraz conquista lo Us Open, vince il suo primo Slam e diventa il più giovane numero uno in classifica della storia Atp. Nessuno mai come il 19enne spagnolo, il fenomeno destinato a scrivere nuove grandi pagine di storia del tennis Atp. A New York, Alcaraz ha avuto la meglio sul norvegese Casper Ruud (numero due al mondo) in quattro set: 6-4, 2-6, 7-6(1), 6-3: "Una gioia immensa: oggi - ha poi scherzato lo spagnolo visibilmente commosso - non era certo il giorno in cui sentire la stanchezza".