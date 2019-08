Tennis, US Open: Djokovic al secondo turno, passano anche Nishikori e Medvedev

PRIMA GIORNATA

Nel primo giorno degli US Open passano tutti i migliori del tabellone, a partire dal numero 1 del mondo Novak Djokovic: il serbo supera in tre set (6-4 6-1 6-4) Roberto Carballes Baena e nel secondo turno affronterà uno tra Querrey e Londero. Avanti anche Kei Nishikori e il vincitore di Cincinnati Daniil Medvedev. Tra le donne, Ashleigh Barty e Karolina Pliskova accedono al secondo turno con qualche sofferenza in più rispetto al previsto. Djokovic gran pianista: o no?

Gli US Open partono onorando il numero 1 del mondo, nonché il detentore del trofeo. Novak Djokovic riceve il calore del pubblico dell'Artur Ashe e ringrazia a modo suo: dominando l'avversario. Tutto secondo copione, d'altronde Roberto Carballes Baena, numero 76 del ranking Atp, non fa molta paura.

Lo spagnolo, a dire il vero, parte forte, combatte come un leone nel primo turno di battuta e salva subito tre palle break. Stesso destino per altre due chance che restano solo potenziali. Alla sesta, quella decisiva, Djokovic fa centro e si prende il primo set: 6-4.

Molto più squilibrato il secondo parziale, con il Djoker che maciulla lo spagnolo. Carballes Baena riesce a fare un solo punto in risposta, il serbo ha un clamoroso 100% di punti vinti con la prima di servizio. Non c'è storia, in 28 minuti si chiude sul 6-1.

Nel terzo parziale lo spagnolo parte decisamente meglio, concedendo solo due punti nei primi due turni di battuta. Poi perde il servizio e Djokovic macina traiettorie imprendibili a velocità sostenute, senza tralasciare lo spettacolo. In almeno due suoi punti il pubblico di New York lo applaude con convinzione, ma Carballes Baena non perde la faccia e combatte con dignità, facendo sudare a Djokovic ogni punto. Il serbo chiude sul 6-4 e approda al secondo turno, dove affronterà uno tra Sam Querrey e Juan Londero.

Il tabellone, orfano degli infortunati Kevin Anderson e Milos Raonic, offre altri match dei big. Kei Nishikori deve faticare solo 48 minuti per via del ritiro del suo avversario, l'argentino Marco Trungelliti. Il giapponese stava comunque dominando con il punteggio di 6-1 4-1. Daniil Medvedev, sull'onda del trionfo di Cincinnati, travolge l'indiano Prajnesh Gunneswaran e si guadagna l'accesso al secondo turno: 6-4 6-1 6-2 i parziali in favore del numero 5 del tabellone.

IL TABELLONE FEMMINILE

Ashleigh Barty deve superare un avvio scioccante (sotto 5-0 nel primo set contro la kazaka Zarina Diyas) ma passa il turno con i parziali di 1-6 6-3 6-2. Soffre anche la numero 3 Karolina Pliskova, che batte con due tie-break la connazionale Tereza Martincova. Passano il turno anche Anastasija Sevastova e Johanna Konta, rispettivamente la numero 12 e 16 del tabellone. Fuori a sorpresa Angelique Kerber, piegata in tre set da Kristina Mladenovic.