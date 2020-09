Tennis, US Open: David Goffin vola agli ottavi di finale

TENNIS

La quinta giornata degli US Open 2020 regala gli ottavi di finale a David Goffin. Il tennista belga, numero 10 al mondo, non ha troppe difficoltà nello stendere il serbo Filip Krajinovic (26) in tre set: finisce: 6-1, 7-6(5), 6-4 a favore di Goffin, che accede così agli ottavi di finale, dove affronterà il vincente tra Shapovalov e Fritz. Avanza al quarto turno anche Pablo Carreño-Busta, che supera Ricardas Berankis, mentre Daniel Evans è eliminato.

Ci si aspettava, forse, una partita complicata contro il serbo Filip Krajinovic (n.26 del ranking ATP), un avversario che ha ottenuto due vittorie contro di lui nelle ultime due partite nello scorso anno, ma David Goffin (numero 10 al mondo) non ha avuto molta fatica nel volare agli ottavi di finale degli US Open 2020. Il belga s’impone in soli tre set in due ore quattro minuti di gioco: 6-1, 7-6(5), 6-4 il risultato finale.

Goffin parte meglio, raccogliendo subito i primi due turni di servizio di Krajinovic. Si porta rapidamente sul 4-0 e completa il set in 26 minuti: 6-1. Il secondo set si rivela molto più complicato: Goffin manca un set point prima di essere costretto al tie-break: qua riesce a registrare i primi 4 punti e riesce a vincere 7-5. Tutto sembra andare per il meglio nel terzo set, quando il punteggio dice 4-1 in favore del belga. Tuttavia Krajinovic pareggia i conti sul 4 pari. Goffin riesce comunque a reagire al momento giusto e si aggiudica il match sul servizio avversario.

Nelle altre sfide della serata del singolare maschile, lo spagnolo Pablo Carreño-Busta (27) prevale nettamente contro il lituano Ricardas Berankis (65) con il punteggio finale di 6-4, 6-3, 6-2. Il francese Corentin Moutet (77) supera invece un po’ a sorpresa in rimonta l’inglese Daniele Evans (31): il punteggio finale è 4-6, 6-3, 7-6(5), 7-6(1). L’australiano Jordan Thompson (63) batte il kazako Michail Kukushkin (90) 7-5, 6-4, 6-1. Il britannico Cameron Norrie (76) viene sconfitto 7-6(2)- 4-6, 6-2, 6-1 dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (99)

IL TABELLONE FEMMINILE

La giapponese Naomi Osaka (9) rispetta i pronostici della vigilia e batte 6-3, 6(4)-7, 6-2 l’ucraina Marta Kostyuk (137) e accede agli ottavi di finale degli US Open. Previsioni senza sorprese anche per la croata Petra Martic (15), vincente 6-3, 6-3 contro la russa Varvara Gracheva (102). La belga Elise Mertens (18) supera 6-3, 7-5 la spagnola Sara Sorriber Tormo (82); l’estone Anett Kontaveit (21) vince 6-3, 6-2 contro la polacca Magda Linette (37), mentre la tedesca Angelique Kerber (23) ha la meglio contro la statunitense Ann Li (128) con il punteggio di 6-3, 6-4.

La russa Ekaterina Alekxandrova (29) viene sconfitta dall’americana Katy McNally (124) 4-6, 6-3, 7-6(2). Al quarto turno anche la kazaka Yulia Putintseva (35), che supera la bielorussa Aliaksandra Sasnovich (106), la statunitense Jennifer Brady (41), che vince contro la francese Caroline Garcia (50), e la polacca Iga Swiatek (53), la quale elimina l’americana Sachia Vickery (160).