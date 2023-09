Tennis, US Open: c'è Zverev per Sinner, avanza Medvedev  

TENNIS

Il tedesco rimonta Dimitrov e vola agli ottavi, bene il russo: 3-0 a Baez. Nel femminile, Jabeur rischia ma elimina Bouskova

© Getty Images Sarà Alexander Zverev l'avversario agli ottavi di finale degli US Open di Jannik Sinner, che ha battuto Stan Wawrinka (6-3, 2-6, 6-4, 6-2). Il tedesco, infatti, supera in rimonta Grigor Rimitrov: 6(2)-7, 7-6(8), 6-1, 6-1 sul bulgaro. Avanza senza problemi anche Daniil Medvedev: netto 6-2, 6-2, 7-6(6) all'argentino Sebastian Baez, ora de Minaur che travolge Jarry. Nel tabellone femminile, la finalista del 2022 Ons Jabeur rischia ma batte la ceca Marie Bouzkova: 5-7, 7-6(5), 6-3. Avanti anche Matteo Arnaldi: battuto 6-3, 6-4, 6-3 il britannico Cameron Norrie. Adesso ci sarà l'avversario più duro: il numero uno al mondo Carlos Alcaraz.

TABELLONE MASCHILE

Alexander Zverev vola agli ottavi di finale degli US Open e sfiderà Jannik Sinner per un posto nei quarti. Il tedesco deve però sudare per eliminare Grigor Dimitrov al termine di un match con due tie-break e a due volti: la prima parte equilibrata, la seconda senza storia. L'avvio della sfida è un botta e risposta, con il bulgaro che recupera l'iniziale break del numero 12 al mondo. Nessun altro scossone fino al primo tie-break della gara, dove Dimitrov vola sul 5-0 chiudendo poi sul 7-2.

La situazione si inverte nel secondo: il 19esimo della classifica Atp sale sul 4-2 ma subisce l'aggancio di Zverev, che poi deve annullare una palla break per tenere il servizio e assicurarsi un altro tie-break. Sono poi tre punti consecutivi del 26enne di Amburgo a fare la differenza: da 7-8 a 10-8 e tutto torna in parità. Negli altri due set, però, non c'è storia: il doppio 6-1 dura, complessivamente, quanto il solo primo parziale. Zverev vola così agli ottavi e lancia la sfida a Jannik Sinner.

A parte qualche battibecco con il pubblico di Flushing Meadows, invece, è un terzo turno più che agevole per Daniil Medvedev: il vincitore del 2021 travolge 6-2, 6-2, 7-6(6) Sebastian Baez dopo un match con poche sbavature. Il russo perde due volte il servizio: il secondo di questi due break sembra rimettere in gara l'argentino, ma il numero 3 al mondo recupera per poi imporsi al tie-break. Il suo avversario sarà l'australiano Alex de Minaur, che domina contro Nicolas Jarry: 6-1, 6-3, 6-2 al cileno.

TABELLONE FEMMINILE

La finalista dello scorso anno Ons Jabeur vede da vicinissimo l'eliminazione agli US Open ma alla fine riesce ad imporsi in rimonta su Marie Bouzkova. La ceca vince 7-5 il primo set e nel tie-break del secondo va a due punti dalla vittoria, ma la tunisina pareggia e, nel terzo e decisivo parziale, strappa due volte il servizio alla trentunesima al mondo e passa il turno. La sua prossima avversaria agli ottavi di finale sarà la cinese Qinwen Zheng, che pone fine al percorso a Flushing Meadows di Lucia Bronzetti.

Un altro ottavo di finale vedrà invece affrontarsi Marketa Vondrousova e Peyton Stearns: la ceca e numero 9 della classifica Wta travolge nettamente (6-2, 6-1) la russa Ekaterina Alexandrova, mentre la padrona di casa supera 6-4, 6-3 l'inglese Katie Boulter.