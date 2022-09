Tennis, US Open: Alcaraz e Rublev agli ottavi, tra le donne bene Pegula e Kvitova

US OPEN

Tutto facile per lo spagnolo con Brooksby mentre il russo deve lottare cinque set con Shapovalov, avanza anche la Azarenka

© Getty Images Prosegue senza intoppi il cammino di Carlos Alcaraz agli US Open. Sul cemento di New York lo spagnolo rifila un triplo 6-3 a Brooksby e accede agli ottavi di finale, con lui anche Rublev dopo una lotta di cinque set con Shapovalov. In campo femminile avanza agli ottavi Kvitova, che supera la Muguruza dopo una sofferta maratona. Bene anche Pegula, vincitrice in tre set sulla cinese Yuan. Sorride infine Azarenka, facile 6-3, 6-0 alla Martic.

TABELLONE MASCHILE

Nessun problema per Carlos Alcaraz al terzo turno degli Us Open. Lo spagnolo, terza testa di serie, avanza spedito agli ottavi di finale grazie alla facile vittoria contro l’americano Brooksby: triplo 6-3 per l’iberico. Ok senza patemi anche il britannico Norrie (7-5, 6-4, 6-1 alla giovane promessa Rune), mentre ha bisogno di cinque lottatissimi set e oltre quattro ore Rublev prima di spuntarla 6-4, 2-6, 6-7, 6-4, 7-6 su Shapovalov. Il russo affronta proprio Norrie agli ottavi.

TABELLONE FEMMINILE

Grandi emozioni e finale al cardiopalma anche nel match tra Kvitova e Muguruza: alla fine è la ceca a spuntarla per 5-7, 6-3, 7-6(10) dopo un tie-break ricco di colpi di scena e due match point annullati sul 6-5 in favore della spagnola. La Kvitova, testa di serie numero 21, se la vedrà agli ottavi di finale contro l’americana Pegula, ottava testa di serie e vincitrice sulla cinese Yuan 6-2, 6-7, 6-0. Avanza al quarto turno anche la bielorussa Azarenka, n.26 tabellone, che ha la meglio sulla croata Martic con un netto 6-3, 6-0.