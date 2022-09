Tennis, US Open: Medvedev vola agli ottavi, out Serena Williams

US OPEN

Il russo travolge senza problemi Wu e sfiderà Kyrgios, avanza anche Ruud. La padrona di casa saluta dopo il ko con Tomljanovic

© Getty Images Nessun problema per Daniil Medvedev agli US Open: il russo travolge il cinese Yibing Wu (6-4, 6-2, 6-2) e vola agli ottavi. L'avversario del numero uno al mondo sarà Nick Kyrgios, che batte Jeffrey Wolf (6-4, 6-2, 6-3). Avanza anche Ruud, che vince la maratona di cinque set con Tommy Paul. Grande sorpresa, invece, nel tabellone femminile: Serena Williams saluta tra le lacrime dopo il ko contro Ajla Tomljanovic, che si impone 7-5, 6(4)-7, 6-1.

TABELLONE MASCHILE

Per la terza volta di fila in questi US Open, Daniil Medvedev vince senza perdere neanche un set: altro 3-0, stavolta al cinese Yibing Wu, da parte del numero uno al mondo. 6-4, 6-2, 6-2 i parziali del successo del russo, che impiega meno di due ore di gioco (1h55') a battere il 174esimo della classifica Atp perdendo il servizio solo nel primo set, e per di più in mezzo a due break consecutivi. Medvedev affronterà ora il suo primo vero ostacolo sulla strada che lo porta alla finale di Flushing Meadows: Nick Kyrgios.

Come il russo, anche l'australiano avanza dopo un successo con tre set: a farne le spese è il padrone di casa Jeffrey Wolf. Il numero 25 al mondo non perde mai il turno in battuta, mettendo a segno cinque break. Può tirare un sospiro di sollievo, invece, Casper Ruud: il norvegese, dopo una maratona di 4 ore e 23 minuti di gioco, si impone sull'americano Tommy Paul, con i primi tre set decisi al tie-break. Finisce 7-6(3), 6(5)-7, 7-6(2), 5-7, 6-0 per il numero 7 Atp, che ora affronterà il francese Moutet (6-3, 4-6, 6-2, 7-5 all'argentino Pedro Cachin). Infine, avanza anche Carreño Busta: 6-1, 6-1, 3-6, 7-6(5) a de Minaur e ottavo di finale contro Khachanov.

TABELLONE FEMMINILE

La grande sorpresa arriva dal tabellone femminile: Serena Williams saluta al terzo turno dopo il ko con Ajla Tomljanovic. L'australiana fa il colpaccio in tre set: 7-5, 6(4)-7, 6-1 sulla padrona di casa, che deve rinunciare al sogno del suo settimo titolo a Flushing Meadows. L'americana perde il primo set (7-5), poi vola sul 4-0 nel secondo ma si fa rimontare (fallendo anche quattro set point) e si impone al tie-break. Nel terzo, vince subito il turno in battuta, poi crolla e perde sei game di fila. Tomljanovic vola così agli ottavi di finale: se la vedrà con la russa Liudmila Samsonova (doppio 6-3 alla serba Aleksandra Krunic). Infine, avanzano la francese Caroline Garcia (6-3, 6-2 sulla canadese Bianca Vanessa Andreescu) e la padrona di casa Alison Riske-Amritraj (6-4, 3-6, 6-4 alla cinese Xiyu Wang), pronte a sfidarsi per un posto nei quarti di finale.