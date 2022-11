Tennis, troppo Canada per l'Australia: la Coppa Davis è sua

TENNIS

Storico successo per i nordamericani, che non hanno neanche bisogno del doppio: Auger-Aliassime e Shapovalov hanno la meglio su Kokkinakis e de Minaur, riscattando la finale persa tre anni fa

Tennis, la Coppa Davis è del Canada: festa grande a Malaga





















Bastano i singolari, al Canada, per conquistare la prima Coppa Davis della sua storia: sconfitta 2-0 l'Australia, con Shapovalov e Auger-Aliassime a bissare il successo nell'ATP Cup d'inizio stagione e riscattare il ko di tre anni fa, quando la stessa formazione perse nella finalissima contro la Spagna. Senza storia la prima sfida: Denis Shapovalov, sconfitto ieri da Sonego in un match interminabile, ha la meglio su Kokkinakis in due set (6-2, 6-4) e un'ora e mezza di gioco. Rapidissimo il primo set, col canadese che si porta in pochissimi minuti sul 4-0 e resiste al timido tentativo di rientro del rivale: la flebile reazione dell'australiano non porta però ad una reale riapertura del match, con Shapovalov che controlla e vince con un netto 6-2. Più equilibrato il secondo parziale, principalmente per la consueta discontinuità del tennista nato in Israele. Il canadese, dopo aver rotto l'equilibrio ed essere andato sul 5-2, si inceppa e viene quasi raggiunto dal rivale, salvo poi ritrovarsi nel momento decisivo. La seconda chance di servire per il match non viene sprecata, Shapovalov chiude sul 6-4 e vince per due set a zero, portando avanti il Canada.

Nel secondo singolare, Auger-Aliassime regola a sua volta in due set de Minaur, che oppone resistenza nell'avvio del primo set: si lotta colpo su colpo e lo scatto decisivo avviene solo dopo il 3-3 ed è del nordamericano, che sfrutta il buon servizio e la maggior attitudine ai big match. Una prova autorevole per il canadese, che con tre game consecutivi chiude il primo set sul 6-3. Stesso copione per il secondo parziale, con Auger-Aliassime a spezzare l'equilibrio rimontando da 0-40 ed evitando il possibile 3-3 del rivale. de Minaur lotta e si porta a un solo break di distanza, ma viene nuovamente rimontato e sconfitto definitivamente: 6-4 e vittoria in due set e 1h41' di gioco per il numero sei al mondo. Il Canada festeggia dunque la prima Coppa Davis della sua storia, dopo aver eliminato l'Italia in semifinale: un successo che parte da lontano, perchè la stessa formazione vinse sette anni fa l'edizione juniores del torneo.