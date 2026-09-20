Tennis: trionfo bis per Jovic al Guadalajara Open

Iva Jovic ha vinto per il secondo anno di fila il Guadalajara Open presented by Santander, WTA 500 sul duro in Messico allo Skarch Stadium. A soli 18 anni Jovic, numero 16 del mondo, ha sconfitto in una finale tutta statunitense Peyton Stearns, numero 60 WTA, con il punteggio di 6-4 6-2. "È fantastico essere di nuovo qui con questo bellissimo trofeo e questo sombrero - ha detto Jovic durante la premiazione - Adoro questo posto. Mi avete dato così tanta energia. Il pubblico è la cosa che preferisco quando vengo qui, quindi grazie davvero a tutti per essere presenti". Grazie a questa vittoria, Jovic guadagnerà tre posizioni in classifica e lunedì raggiungerà la numero 13, il suo nuovo best ranking.