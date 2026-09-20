Tennis, Coppa Davis: il Canada si qualifica per le Finals di Bologna

20 Set 2026 - 14:18
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Il Canada batte la Francia e si qualifica per le Finals di Coppa Davis in programma a Bologna a novembre, dopo un anno di assenza. La squadra del vulcanico Frank Dancevic torna così fra le otto migliori nazionali al mondo grazie alla vittoria per 3-1 sui transalpini, conquistata a Quebec City. Il passaggio del turno ha avuto come protagonista Felix Auger-Aliassime, che nella città dove è cresciuto ha vinto entrambi i singolari: prima contro Quentin Halys, poi contro Arthur Rinderknech, battuto 4-6 7-6 6-4. Riflettori su Liam Draxl, capace nella giornata inaugurale di sorprendere proprio Rinderknech in due set e di dare al Canada un vantaggio iniziale rivelatosi decisivo. In mezzo, la Francia aveva provato a riaprire il discorso con Bonzi e Herbert nel doppio, ma Auger-Aliassime ha chiuso il discorso poco dopo.

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