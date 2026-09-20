Tennis: Wta Guadalajara, trionfo bis per Jovic

20 Set 2026 - 14:19
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Iva Jovic ha vinto per il secondo anno di fila il Guadalajara Open presented by Santander, WTA 500 sul duro in Messico allo Skarch Stadium. A soli 18 anni Jovic, numero 16 del mondo, ha sconfitto in una finale tutta statunitense Peyton Stearns, numero 60 WTA, con il punteggio di 6-4 6-2. "È fantastico essere di nuovo qui con questo bellissimo trofeo e questo sombrero - ha detto Jovic durante la premiazione - Adoro questo posto. Mi avete dato così tanta energia. Il pubblico è la cosa che preferisco quando vengo qui, quindi grazie davvero a tutti per essere presenti". Grazie a questa vittoria, Jovic guadagnerà tre posizioni in classifica e lunedì raggiungerà la numero 13, il suo nuovo best ranking.

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