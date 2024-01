Tennis, stop per Nadal all'Atp 250 di Brisbane: Thompson si impone ai quarti di finale 

TENNIS

Il 37enne maiorchino è stato superato per 7-5 6-7 3-6 dall'esperto australiano

L'urlo di Nadal: batte Thiem al rientro dopo un anno di stop































© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Si interrompe ai quarti di finale il percorso di Rafael Nadal nell'Atp 250 di Brisbane. Il tennista spagnolo, al rientro in campo quasi un anno dopo l'infortunio patito agli Australian Open, si è dovuto arrendere in tre set 7-5 6-7 3-6 al padrone di casa Jordan Thompson. Una vera e propria maratona per il maiorchino che al turno precedente aveva avuto la meglio sull'oceanico Jason Kubler e che contro il numero 43 al mondo ha dovuto far i conti con una serie di problemi fisici.

Primo set in apparente controllo per Nadal che ha dovuto far i conti però con un avversario ostico come Thomson, galvanizzato dall'opportunità giunta nelle sue mani e soprattutto deciso a non farsi schiacciare dal fuoriclasse iberico. L'australiano ha provato a difendersi a rete costringendo spesso il 37enne di Manacor a rispondere da fondo campo, riuscendo peraltro a firmare il break sul 4-3 decisivo per il risultato del gioco. Proprio nel momento più complicato Nadal ha sfoderato tutta la propria classe alzando i giri del motore e mettendo in crisi l'avversario, costretto sul 6-5 a rincorrere il maiorchino con un doppio fallo sulle spalle e non riuscendo a chiudere il buco.

Con il primo set al sicuro, Nadal ha proseguito la propria sfida sul filo dell'equilibrio rischiando il giusto e avendo in mano tre palle break, salvate puntualmente da un Thomson in forma smagliante capace di condurre lo spagnolo sino al tie-break. Proprio lì Nadal si è trovato sul punto di chiudere il match con due palle: se la prima è andata a segno, la seconda è diventata un'agonia con l'esperto atleta che si è dovuto arrendere regalando il secondo gioco a Thompson.

La battaglia è proseguita anche al terzo set con Nadal che a quel punto ha patito le fatiche legate al lungo stop subendo il break dello sfidante e finendo su un 4-1 che non sembrava lasciargli scampo. Nonostante un medical break richiesto per un fastidio all'anca e un bel po' d'orgoglio, Nadal non è riuscito a ribaltare la situazione chiudendo la sfida sul 6-3 che lascia qualche dubbio in vista dell'esordio agli Australian Open.