Tennis, Atp Brisbane: Nadal vince ancora, Kubler battuto in 2 set

Rafael Nadal continua a vincere. Buona anche la seconda per il tennista spagnolo, che continua la sua avventura nel torneo ATP 250 di Brisbane e passa ai quarti di finale dopo aver superato in 2 set (1-6, 2-6) Jason Kubler (102 del mondo) al termine di un match durato poco più di un'ora e 20 minuti. Per il 37enne Nadal, sceso al n.672 del ranking dopo un anno di stop per riprendersi dagli infortuni, un'altra prova convincente: solo 5 i punti concessi con la prima e 4/4 nelle palle break salvate. Venerdì il maiorchino affronterà ai quarti un altro australiano, Jordan Thompson, numero 43 del mondo. Avanza anche Grigor Dimitrov, che ha superato in 2 set (1-6, 2-6) il tedesco Daniel Altmaier.