Tennis, Sinner: "Wimbledon da numero 1? Non fa testo. Sull'erba posso far bene"

TENNIS

L'azzurro carico a due giorni dall'inizio del torneo: "Non ho dubbi sulle condizioni del mio corpo"

Jannik Sinner appare particolarmente carico a due giorni dall'inizio del torneo di Wimbledon 2024: "Credere in te aiuta, soprattutto sull'erba - le parole dell'azzurro nella conferenza stampa del media day -. La scorsa settimana è stata importante per me. Qui l'anno scorso sono arrivato in semifinale e so che posso giocar bene su questa superficie, anche se chiaramente ogni anno è diverso e a Halle le condizioni non sono le stesse di qui. Essere testa di serie numero 1 o la classifica per me non fa testo, tutti qui vogliono vincere e dare il massimo".

Giovedì ha avuto modo di allenarsi con Novak Djokovic, convinto ancor di più dopo il test con l'azzurro a scendere in campo tre settimane dopo l'operazione al ginocchio destro. "Penso che il suo ginocchio stia bene, anche se dovreste chiederlo a lui. Abbiamo giocato punti per 45 minuti soltanto, non è facile capire ora quale sia il suo livello. Di sicuro è uno dei più grandi ad aver giocato su questi campi e per me è un onore allenarmi con lui".

Sinner, che debutterà contro Yannick Hanfmann, ha ammesso di sentirsi molto meglio rispetto a come stava subito prima del Roland Garros: "Qui non ho dubbi sul mio corpo, abbiamo lavorato tanto negli ultimi giorni. Sono felice di essere qui e competere".

Infine si è parlato del suo rapporto col tennis: "è iniziato come un hobby ed è diventato un lavoro anche se nella mia mente è ancora un passatempo. Adoro scendere in campo e giocare, e non c'è un posto migliore per farlo di un grande stadio pieno di tifosi. Mi ritengo molto fortunato, ma so anche cosa ho sacrificato per essere qui. È sempre un grande onore poter andare in campo e divertirmi, non do mai niente per scontato".

