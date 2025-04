Elon Musk sbarca nel tennis: vicina l'acquisizione del Canadian Open prima di puntare a un nuovo ATP 500 in Italia

Musk non si fermerebbe qui visto che starebbe guardando con favore all'Italia. A confermarlo è stato Carlo Alagna, amministratore delegato di Makers Milano che, come riportato in un'intervista rilasciata a Tennis Italiano, sarebbe stato contattato da un membro dello staff dell'imprenditore americano. "Non so come sia uscita la notizia, ma diciamo che una base di verità c’è. Musk è un vulcano e ha capito che il tennis è uno sport con grandissime potenzialità. Lo affascina la personalità di Sinner e vuole fare qualcosa di grande da noi, per questo per ora ci ha chiesto una consulenza. Non mi meraviglierei se puntasse ad un 500 o addirittura ad un 1000. Dove? Io penso in Toscana, ma anche Napoli sarebbe una piazza fantastica".