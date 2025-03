Tennis, a Miami vince Mensik, rimandate le 100 vittorie di Djokovic

Nell`ultima giornata del Miami Open pesantemente condizionata dal maltempo e chiusa oltre le ore 23 locali con la premiazione e le foto di rito, il 19enne ceco Jakub Mensik ha completato il torneo della vita (fino a questo momento) aggiudicandosi per la prima volta in carriera un Masters 1000. Rimandato il sogno di Novak Djokovic che sperava di poter cogliere la centesima affermazione in carriera, oltre al 41° titolo Masters 1000 per ritoccare un record che già gli appartiene abbondantemente.