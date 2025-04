Non c'è solo Luis Henrique dell'Olympique Marsiglia nel mirino dell'Inter per il futuro. Stando a FcInterNews, Ausilio e Marotta avrebbero attivato i contatti per Gustavo Sà, giovane talento di proprietà del Famalicao in Portogallo. Cresciuto anche nelle giovanili del Porto e valutato intorno agli 8-10 milioni di euro, in questa stagione il classe 2004 ha collezionato tre gol e quattro assist in 26 presenze.