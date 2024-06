Sinner e Djokovic nuovamente contro a Wimbledon: allenamento congiunto alla vigilia dello Slam

TENNIS

Il 22enne di Sesto Pusteria sarà opposto al serbo nel corso di una sessione in programma nella giornata di giovedì 27 giugno con il 37enne di Belgrado che si testerà dopo l'operazione al ginocchio destro

© Getty Images Jannik Sinner e Novak Djokovic potranno tornare ad affrontarsi sull'erba di Wimbledon? La risposta è sì, nonostante la presenza del serbo sia per ora tutt'altro che confermata. Ciò accadrà infatti nella giornata di giovedì 27 giugno quando il 22enne di Sesto Pusteria e il 37enne di Belgrado si troveranno contrapposti a rete per un allenamento. Niente sfide ufficiali per ora, ma una sessione di lusso per i tifosi presenti nel circolo londinese che potranno vedere i primi due della classifica mondiale nuovamente in campo assieme.

Il fuoriclasse serbo è reduce dall'operazione al menisco del ginocchio destro ed è già tornato ad allenarsi proprio sul terreno inglese dal quale ha ricevuto sensazioni positive che lo farebbero propendere per un rientro lampo, un po' sulla falsa riga di quanto fatto nel 2021 dall'americano Taylor Fritz.

La vistosa fasciatura mostrata in questi giorni non sembra preoccupare tanto da spingerlo a "prenotare" un'ora di allenamenti con il giovane altoatesino, battuto all’All England Club prima ai quarti nel 2022 e poi in semifinale nel 2023. Motivo per cui Djokovic vuole prepararsi con chi lo ha fatto maggiormente penare nelle ultime edizioni di Wimbledon e puntare a una vittoria che non lo riavvicinerebbe soltanto alla vetta della classifica ATP, ma gli consentirebbe di entrare nuovamente nella storia del tennis.