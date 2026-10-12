Tennis, Sinner si affida al medico che curò Sofia Goggia: nel mirino c'è il ritorno a gennaio

In vista di Melbourne, il tennista azzurro ha deciso di affidarsi alle cure del dottor Herbert Schoenhuber. Ad annunciarlo con un post sui social network è stata la Physioclinic, di cui il medico è co-fondatore. Altoatesino come Sinner, il dott. Schoenhuber è uno specialista in Ortopedia e Traumatologia e in Medicina dello Sport. Il suo nome è strettamente legato al mondo dello sci: in passato ha ricoperto la carica di presidente della commissione medica della FISI, di cui oggi è presidente onorario.