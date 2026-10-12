Tennis, Sinner si affida al medico che curò Sofia Goggia: nel mirino c'è il ritorno a gennaio

“Io, insieme ai medici, ho deciso che ho bisogno di un ciclo di cure per il ginocchio, il che significa che la stagione 2026 è ufficialmente conclusa”. Con questo messaggio pubblicato su Instagram pochi giorni fa, Jannik Sinner ha annunciato un nuovo stop dalle competizioni causato dall'infiammazione al ginocchio destro. Il numero uno del mondo punta dritto al rientro in campo a gennaio agli Australian Open.
In vista di Melbourne, il tennista azzurro ha deciso di affidarsi alle cure del dottor Herbert Schoenhuber. Ad annunciarlo con un post sui social network è stata la Physioclinic, di cui il medico è co-fondatore. Altoatesino come Sinner, il dott. Schoenhuber è uno specialista in Ortopedia e Traumatologia e in Medicina dello Sport. Il suo nome è strettamente legato al mondo dello sci: in passato ha ricoperto la carica di presidente della commissione medica della FISI, di cui oggi è presidente onorario.
Nel corso della sua carriera Schoenhuber ha legato il suo nome a percorsi di recupero di straordinario successo. Tra questi, spicca la storia di Sofia Goggia: dopo il grave infortunio a Cortina a gennaio 2022, fu proprio lui, assieme al dottor Andrea Panzeri, ha seguirne la riabilitazione lampo, permettendole di conquistare uno straordinario argento nella discesa libera alle Olimpiadi di Pechino dopo soli 23 giorni dalla caduta.
Dalla Physioclinic arrivano intanto messaggi di grande ottimismo: "Siamo sicuri che anche Jannik, numero uno al mondo, nei prossimi mesi si riprenderà bene e tornerà a far sognare tutti gli appassionati di tennis già dalla prossima stagione". Non resta che sperare, quindi, in un altro lieto fine, sulla falsa riga di quello di Goggia.