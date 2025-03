Tennis, Sinner: scatta l'operazione rientro, lavoro in palestra in attesa di trovare... un campo

La squalifica per il caso Clostebol dopo l'accordo con la Wada è scattato il 9 febbraio e terminerà alle 23.59 del 4 maggio. Dal 13 aprile Jannik Sinner potrà riprendere ad allenarsi ma fino ad allora potrà continuare la preparazione soltanto in strutture private e chiuse al pubblico e lavorare soltanto con ex professionisti che non siano più tesserati. Da oggi scatta l'operazione rientro: il numero uno del mondo non vuole perdere tempo e punta a essere al top per gli Internazionali d'Italia, in programma dal 7 maggio al Foro Italico a Roma. Via dunque al lavoro in palestra sotto la supervisione di Marco Panichi, ex saltatore in lungo, e del fisioterapista argentino Ulises Badio, che ha lavorato per oltre cinque anni con Novak Djokovic. Resta ancora da sciogliere il rebus su dove Sinner riprenderà in campo e con quale sparring partner. Niente Italia, niente Montecarlo Country Club: restano aperte le opzioni Dubai, Miami, Montecarlo o dintorni in una delle ville private con campo da tennis.