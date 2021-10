Tennis, Sinner demolisce Harris: è in finale ad Anversa

TENNIS

Battuto con un doppio 6-2 il sudafricano, sempre viva la rincorsa alle ATP Finals. Ora sfida a Schwartzman

Sesta finale in carriera per Jannik Sinner. Il ventenne altoatesino la giocherà domani ad Anversa (superficie indoor in cemento) dopo aver battuto con un doppio 6-2, Lloyd Harris, sulla carta avversario temibile ma letteralmente smontato dall'azzurro in un'ora e mezza di gioco. Aver vinto oggi significa portarsi a -50 punti da Cameron Norrie nella corsa alle Atp Finals di Torino e a -160 da Hurkacz che occupa l'ultimo posto utile. Getty Images

La rincorsa alle Finals è dunque sempre viva: "Giocare qui mi piace moltissimo, le condizioni sono perfette. Certo, a Torino vorrei andarci, ma non dipende solo da me. Cercherò di essere perfetto sia a Vienna che a Parigi Bercy". Ora Jannik affronterà l'argentino Diego Schwartzman, finalista sul veloce indoor belga nel 2016 e nel 2017, che ha battuto 2-0 (6-4, 6-0) lo statunitense Jenson Brooksby, n.70 del ranking e protagonista tra un paio di settimane a alle Isp Next Gen Finals.