Tennis: Sinner batte Baez e vola agli ottavi degli Australian Open

Per l'azzurro adesso ci sarà il russo Karen Khachanov

© Getty Images Prosegue con toni trionfali la marcia di Jannik Sinner negli Australian Open, che sin qui non hanno visto l'altoatesino vivere reali momenti di difficoltà. Non ne arrivano neppure contro l'argentino Baez (26), che viene agevolmente sconfitto in 1h52' col punteggio di 6-0, 6-1, 6-3. Jannik domina per tutto l'arco del match e si regala gli ottavi, dove troverà una vecchia conoscenza: sulla sua strada ci sarà Khachanov (15), vincente su Machac. "Mi sento benissimo. Sono molto felice di come sto, adesso vediamo come andrà nel prossimo turno", ha detto Sinner al termine del match. "Rispetto all'anno scorso - ha aggiunto - il campo è più lento e i rimbalzi sono più alti. Mi sono adattato a queste condizioni e credo di aver giocato bene. Voglio ringraziare gli italiani che mi stanno seguendo in televisione di notte".

Jannik Sinner si conferma in grandissima condizione e ha vita facile anche nel terzo turno, che lo vede travolgere il suo rivale: l'argentino Sebastian Baez, testa di serie numero 26 del seeding, cede dopo 1h52' di gioco col punteggio di 6-0, 6-1, 6-3. Non c'è storia sin dall'inizio, con Sinner che mette l'avversario sulla difensiva e lo relega ben oltre la linea di fondo con la potenza e profondità dei suoi colpi. Baez prova ad aprire il campo, ma scivola rapidamente sul 4-0 e non riesce mai a strappare un game a Jannik, che vince 6-0. Nel secondo game del set seguente l'argentino si sblocca e vince il suo primo game, ma poi torna ad arrancare: l'altoatesino gli strappa il servizio nel quarto game e non si volta più, dominando con un 6-1 in 33'.

Il terzo set è quello del tentativo resiliente di Baez, che si porta sul 2-1 con qualche gratuito di troppo di Sinner. C'è grande decisione nei colpi del sudamericano, ma l'azzurro si trova e piazza il break decisivo nel quinto game. Da qui in poi il numero 4 al mondo gioca con intelligenza, centellinando le energie e piazzando chirurgicamente i colpi decisivi. Baez serve per restare nel match sul 5-3 e non ci riesce, perdendo 6-3 e chiudendo la gara dopo un terzo set lungo e combattuto (51'). Ora Sinner sfiderà Khachanov (15), con cui ha un ottimo storico: dopo la sconfitta per i crampi negli Us Open 2020, ha sempre vinto.