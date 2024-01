Tennis: Sinner batte anche Ruud al Kooyong Classic

TENNIS

L'azzurro si sbarazza del norvegese in meno di un'ora e un quarto: 6-2, 6-3 il finale

© Getty Images Buona la seconda per Jannik Sinner al Kooyong Classic, torneo di esibizione a Melbourne (Australia) prima del via degli Australian Open fissato per il 14 gennaio. Dopo la vittoria sull'australiano Marc Polmans, con qualche incertezza nel primo set a causa anche del vento, l'azzurro numero 4 del ranking ATP si è sbarazzato in meno di un'ora e un quarto di Casper Ruud, sconfitto 6-2 6-3. Sinner ha sfoderato una prestazione autorevole contro il norvegese, numero 11 del mondo, che ha vinto appena otto punti in risposta nel match.

Vedi anche Tennis Tennis: esordio vincente per Sinner al Kooyong Classic

"In questo momento mi sento in ottima forma - ha detto Sinner dopo la vittoria - C'è sempre spazio per migliorare, ma mi sento bene. Non vedo l'ora di fare il mio debutto all'Australian Open".