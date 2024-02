Tennis: Sinner avvicina Alcaraz nel ranking maschile, Paolini vola al 14° posto nel femminile

TENNIS

Il 22enne di Sesto Pusteria si trova ora a "soli" 535 punti dallo spagnolo, mentre la 28enne di Castelnuovo di Garfagnana si è issata a quota 2700 punti firmando il miglior ranking della carriera

Il tennis italiano sta vivendo un momento che non ha precedenti. Il doppio successo di Jannik Sinner fra Australian Open e Rotterdam e la vittoria di Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Dubai hanno condotto il movimento tricolore ai vertici del ranking mondiale. La conferma è arrivata dalle classifiche pubblicate nella giornata di lunedì 26 febbraio con il 22enne di Sesto Pusteria che appare sempre più vicino a Carlos Alcaraz e la 28enne di Castelnuovo di Garfagnana capace di raggiungere per la prima volta in carriera il numero 14 della graduatoria mondiale.

Vedi anche Tennis Sinner e il numero 2 al mondo: sorpasso ad Alcaraz se farà meglio a Indian Wells Nonostante Sinner non sia sceso in campo durante la settimana concedendosi qualche giorno di pausa in Alto Adige prima di tornare ad allenarsi a Monte Carlo per preparare la tournée americana, il giovane bolzanino ha sfruttato le brutte prestazioni degli avversari, in particolare Alcaraz che si è dovuto ritirare al primo turno a Rio de Janeiro a causa di un problema alla caviglia. Un incidente che non ci voleva per lo spagnolo, pronto sì a tornare in campo in vista del Masters 1000 di Indian Wells, ma al tempo stesso costretto a cedere terreno al diretto avversario che si trova ora a quota 8270, distante 535 punti dal numero 2 al mondo. Stabile in testa al ranking rimane Novak Djokovic, fermo a 9675 punti, mentre alle spalle di Sinner si allontana il russo Daniil Medvedev, costretto a cedere 500 punti per via dell'assenza di Doha e ora quarto a 7515 punti.

In campo femminile il balzo maggiore è arrivato da Paolini che, grazie alla vittoria in Medio Oriente, è riuscita a recuperare dodici posizioni entrando per la prima volta fra le migliori venti al mondo e realizzando la miglior prestazione della carriera. La toscana ha raggiunto quota 2700 punti issandosi al quattordicesimo posto, mentre là davanti tutto appare cristallizzato con la polacca Iga Swiatek sempre al comando con 10105 punti davanti alla russa Aryna Sabalenka (8725) e all'americana Coco Gauff (6975).