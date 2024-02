Sinner e il numero 2 al mondo: sorpasso ad Alcaraz se farà meglio a Indian Wells

TENNIS

Il 22enne di Sesto Pusteria dovrà impegnarsi sul cemento americano per fare meglio dell'iberico e attuare immediatamente il sorpasso in classifica

Dove può arrivare Jannik Sinner? E' la domanda che si pongono tutti dopo i successi agli Australian Open e all'ATP 500 di Rotterdam. Il numero 3 è ormai ufficialmente nelle sue mani complice la doppia assenza di Daniil Medvedev in Olanda e Qatar, ma la scalata nella classifica mondiale potrebbe non essersi conclusa qui. Il prossimo grande appuntamento è il Masters 1000 di Indian Wells e già lì il 22enne di Sesto Pusteria potrebbe superare Carlos Alcaraz al numero 2 del ranking senza strafare.

Essendo stato eliminato a un passo dalla finale, Sinner quest'anno dovrà invece difendere solo 360 punti, motivo per cui potenzialmente si trova già attualmente in vantaggio rispetto al diretto avversario. Per compiere il definitivo sorpasso basterà fare meglio di lui, indipendentemente da come vada il torneo o che vi sia o meno uno scontro diretto sul terreno americano. Se Sinner dovesse superare un turno e Alcaraz no, il tennista italiano sarebbe automaticamente davanti a lui nella giornata di lunedì 18 marzo quando il ranking verrà aggiornato sulla base dei risultati emersi a Indian Wells. Paradossalmente se nessuno dei due dovesse scendere in campo, Sinner si troverebbe a quota 7910 punti con 105 lunghezze su Alcaraz.

