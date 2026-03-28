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Tennis, Sinner 'vede' il Sunshine Double di... Federer: "Lehecka giocherà più libero di me"

L'azzurro in finale a Miami dopo aver battuto Zverev: sulla sua strada ora il tennista ceco

28 Mar 2026 - 09:00
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"E' stata una partita molto dura, Zverev ha giocato un tennis incredibile. Io ho servito molto bene alla fine, soprattutto nei momenti cruciali. Sono molto contento, questa finale significa molto per me". Così Jannik Sinner ha commentato la vittoria contro Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 di Miami. Sinner ha raggiunto una serie positiva di 32 set consecutivi vinti nei Masters 1000 e potrebbe ora aggiudicarsi il primo "Sunshine Double" in singolare maschile dai tempi di Roger Federer nel 2017. Sulla sua strada Jiri Lehecka: "E' un giocatore incredibile. Lo ha dimostrato non solo qui, ma durante tutta la sua carriera. In finale giocherà sicuramente più libero di me. Cercherò di controllare tutto ciò che posso, poi vedremo come andrà. Indian Wells e Miami mi sembrano due tornei completamente diversi, con condizioni differenti. Arrivare qui cercando di esprimere un buon tennis era il mio obiettivo principale, e ritrovarmi di nuovo in finale significa davvero molto per me. Ovviamente cercheremo di spingere ancora per un paio di giorni, ma è stato in ogni caso uno swing incredibile. Non avrei potuto fare meglio. Quindi sono molto felice".

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