Tennis, Simona Halep si è vaccinata in Romania

TENNIS

La romena ha preso la prima dose di Pfizer. Il 17 marzo la seconda

Simona Halep che mercoledì, in Romania, ha ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid-19, compie un importante passo verso il ritorno alla normalità. "Volevo essere vaccinata e ora sto bene. Bisogna vaccinarsi per il bene di tutti ed è per questo che ho deciso di ricevere il vaccino" ha spiegato la romena, prima tra le top player WTA a ricevere il vaccino. La seconda dose le verrà iniettata il 17 marzo.

Anche il mondo del tennis vede la luce in fondo al tunnel. Ci vorrà ancora tempo per tornare alla normalità, ma intanto qualcosa si muove sul fronte dei vaccini unico modo per sconfiggere la pandemia di coronavirus. La tennista ha fatto il vaccino una settimana dopo il rientro dagli Australian Open, torneo che l'ha vista eliminata ai quarti di finale da parte di Serena Williams. "Spero che sempre più persone vengano vaccinate, a breve dovrò fare la seconda dose e questo mi rassicura, dopo questo vaccino mi sento più al sicuro - ha aggiunto -. Nonostante ciò sarò comunque estremamente attenta, fare il vaccino è l'unico modo per sbarazzarsi della pandemia". La Halep ha ricevuto la dose di vaccino Pfizer.