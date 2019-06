Tennis, Roland Garros: Nadal e Federer da urlo, abbattuti Mayer e Londero

02/06/2019

FEDERER CI HA PRESO GUSTO

Un'ora e 44 minuti. Tanto basta a Roger Federer per mettere in chiaro che in questa edizione di Roland Garros sarà difficile per chiunque arrestare la sua corsa. E lo scopre a sue spese Leonardo Mayer, piegato in tre set senza storia nonostante un approccio aggressivo dell'argentino nei primissimi minuti. Ma un Federer così ispirato è inarginabile, così alla fine l'argentino esce sgretolato dalla sfida: in nessuno dei tre set che bastano al suo avversario, infatti, riesce a raggiungere i 40 minuti di resistenza. Si parte subito forte, con Mayer al servizio e Federer che non vuole concedergli uno spillo: dopo uno scambio eterno si prende il game al secondo vantaggio, strappando il break al suo avversario con un rovescio sul lungolinea da applausi. Va quindi lui alla battuta, ma ancora una volta si va ai vantaggi dopo un suo errore sul drop. Il 2-0 è però dietro l'angolo, e solo a questo punto l'argentino riesce a reagire: nel terzo game si prende ancora una volta un vantaggio, che il fuoriclasse svizzero annulla con un gran dritto a segno. Stavolta però Mayer riesce a inchiodarlo alla battuta e trova l'1-2. Federer ristabilisce le distanze con un veloce 3-1 in cui concede solo un punto a Mayer, che inizia con il piglio giusto il quinto game: un grande smash da fondocampo gli vale il 30-0, ma non basta. Federer infatti si prende tre punti di fila e poi il doppio break: il doppio fallo di Mayer vale il 4-1. Alla battuta il campione di Basilea è inarrestabile e il 5-1 arriva a 0. Mayer riesce a riportarsi sul 2-5, ma ormai il set ha preso una strada precisa. E infatti lo svizzero gli strappa il break dopo un servizio gestito piuttosto male e si prende il 6-2.



Il secondo set inizia con Mayer al servizio, ma subito Federer se lo riconquista andandosi a prendere un altro break e il game, senza concedere punti al suo avversario. E anche il 2-0 arriva in un soffio di vento, senza che Mayer riesca a mettere a segno nemmeno un colpo. L'argentino solo al terzo game riprende a respirare e si riporta velocemente sul 2-1. Ma Federer lo imita ed è subito 3-1, senza nessun punto per Mayer. L'argentino accorcia sul 3-2, sfruttando anche un dritto di Federer che finisce a rete, ma anche il sesto game sorride allo svizzero che concede un misero punticino al rivale solo grazie a un colpo di rovescio sbagliato. Mayer prova a tenere viva la partita e trova il punto del 4-3, ma anche stavolta è solo questione di tempo: l'ottavo game va a Federer che regala al pubblico parigino anche un potentissimo smash, quindi si prende un altro break e il secondo set.



Il terzo e decisivo set si apre con una stecca di rovescio di King Roger, che poi però non sbaglia più: 1-0. Mayer stavolta non cede il break e pareggia, il 2-1 va però sempre al suo avversario che lo punisce con un ace e un colpo vincente che termina sulla riga. Il quarto game è molto combattuto e premia Mayer, bravo ad annullare due palle break a Federer dopo aver commesso anche doppio fallo. Un suo dritto fuori misura, però, porta Federer sul 3-2. E, dopo l'ennesimo break, arriva anche il 4-2. Settimo game senza respiro per Mayer, che non trova neanche un colpo vincente. Poi si concede la soddisfazione di chiudere anche il terzo set con tre game vinti, ma Federer non gli lascia più scampo: 6-3 e partita in cassaforte. I suoi prossimi avversari sono avvisati, questo Federer punta ad andare davvero lontano.



NADAL SENZA PROBLEMI

Rafa Nadal stende in tre set (6-2, 6-3, 6-3) Juan Ignacio Londero e si qualifica ai quarti di finale del Roland Garros. Londero sfonda subito col dritto. L’argentino prova a tenere alto il ritmo ma incappa in due errori di misura e così Nadal può tenere la battuta. Il secondo game si apre con un Londero in difficoltà, che commette un doppio fallo e non arriva sulla veronica a rete dello spagnolo, che strappa subito il break. Il 3-0 del maiorchino arriva con lo smash. Londero riesce a conquistare il suo primo game, spingendo col dritto a sventaglio, ma Nadal si dimostra devastante; il numero 2 al mondo vola sul 4-1 ai vantaggi prima col dritto e poi col rovescio. Il maiorchino ha un po’ di fortuna quando, sulle tre palle break per Londero, stecca di rovescio la pallina, che resta in campo, e Londero poi sbaglia il dritto. L’argentino riesce ad accorciare con un buon game ma Rafa Nadal sale in cattedra, imponendosi con due ace consecutivi. Londero annulla un set point, ma poi spara via il suo dritto e lo spagnolo conquista il primo set. Si riparte con lo spagnolo alla battuta che, con un suo classico gancio mancino, tiene a 30 il game d’apertura. Nadal chiude Londero nell’angolo sinistro e poi accelera col lungolinea (30-30), ma il suo avversario pareggia i game con due punti diretti al servizio. Con un ace e con un rovescio incrociato il Re della terra battuta si issa sul 2-1.



Il quarto game sfila via rapido per Londero, che rapidamente impatta sul 2-2. Difesa mostruosa di Nadal sul 40-30; Londero perde praticamente il punto per tre volte. 3-2 per lo spagnolo, che ricaccia indietro l’argentino con un altissimo lob e strappa il break. 4-2. Il mancino di Manacor viene a prendersi il punto a rete dopo un dritto carico e chiude il settimo game con un ace; due errori col rovescio di Nadal allungano il secondo set, che viene comunque chiuso dallo spagnolo con un dritto lungolinea dopo lo slice da sinistra. Londero esce dal bunker e per la prima volta nella partita mette la testa avanti. Nadal non si fa impressionare e martella col dritto, prima di strappare il break, con Londero che non tiene in difesa a una mano. Nadal tiene il servizio e consolida il break. 3-1. Lo spagnolo allunga tranquillamente arrivando sulla smorzata e piazzando il recupero in lungolinea. Allo scoccare delle due ore di gioco Londero strappa per la prima volta il servizio a Nadal e ravviva il pubblico parigino con un parziale di otto punti consecutivi (4-3). Lo spagnolo si affida al servizio e ricuce lo strappo; riesce a tenere la battuta e tira un sospiro di sollievo. Nadal riesce a piegare definitivamente al nono game l’argentino, che chiude il suo primo Slam a testa alta. Il maiorchino affronterà ai quarti il vincente tra Kei Nishikori e Benoît Paire.