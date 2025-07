E-R, tre nuovi bandi regionali per nuovi progetti sportivi

(ANSA) - BOLOGNA, 02 LUG - Tre i nuovi bandi sono stati approvati dalla Giunta regionale dell'Emilia-Romagna per il biennio 2025-2026: i primi due, con una dotazione complessiva di 2 milioni di euro, sono rivolti alla realizzazione di eventi sportivi e progetti motori su tutto il territorio emiliano-romagnolo; il terzo, con uno stanziamento complessivo di 150mila euro, è specificamente dedicato a finanziare progetti di contrasto dell'abbandono dell'attività sportiva in età adolescenziale e giovanile. I tre bandi rappresentano l'esito di un percorso di lavoro partecipato e condiviso avviato dalla Regione con le realtà sportive del territorio, con l'obiettivo di rafforzare la diffusione dei valori educativi, inclusivi e sociali dello sport, promuovere la salute e il benessere in tutte le fasce di età, sostenere la pratica motoria nei contesti più fragili e valorizzare l'impatto positivo che eventi e progetti sportivi hanno sulle comunità locali. "Con questi bandi mettiamo a disposizione strumenti concreti, elaborati attraverso un confronto costante con il mondo sportivo regionale - spiega l'assessora regionale allo Sport, Roberta Frisoni - in una fase complessa per le finanze pubbliche, abbiamo scelto di continuare a investire nello sport come leva strategica per la salute, l'inclusione sociale, la crescita educativa e la cittadinanza attiva. Il lavoro svolto con federazioni, enti locali, associazioni, scuole e operatori del settore ci ha permesso di definire criteri più mirati e misure più rispondenti ai bisogni del territorio (ANSA).