Tennis, Roland Garros: giro di vite contro i tifosi disturbatori

La direttrice del Roland Garros, Amelie Mauresmo, ha annunciato l'adozione di misure per cercare di evitare comportamenti inappropriati da parte del pubblico, dopo le lamentele soprattutto di Iga Swiatek e David Goffin. "Siamo felici di vedere che c'è atmosfera, emozioni e che ci sono gli spettatori. Sul rispetto dei giocatori, sul rispetto del gioco, invece, saremo intransigenti" ha dichiarato Mauresmo. "Il minimo comportamento oltre il limite porterà alla via d'uscita", ha aggiunto, pur riconoscendo che essere in grado di "identificare la persona non è sempre facile".