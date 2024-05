Roland Garros, David Goffin se la prende con il pubblico: "Mi hanno sputato addosso una chewing gum"

TENNIS

Il tennista belga si è lamentato di quanto è avvenuto nel corso della sfida contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard, vinta per 4-6 6-4 6-3 6-7 6-3

© Getty Images David Goffin ha appena vinto al primo turno del Roland Garros battendo per 4-6 6-4 6-3 6-7 6-3 il francese Giovanni Mpetshi Perricard al termine di una vera e propria maratona sulla terra rossa. Il pubblico presente sul campo 14 lo fischia a lungo e lui in tutta risposta avvicina il dito all'orecchio in segno di sfida. In pochi capiscono quanto sia successo, ma non serve aspettare molto. Il tennista belga va in conferenza stampa e si sfoga prendendosela con la folla, rea di avergli "sputato addosso".

"Sta diventando calcio, presto ci saranno fumogeni, hooligan e ci saranno risse sugli spalti. La cosa comincia a diventare ridicola - ha spiegato il finalista delle ATP Finals 2017 -. Oggi qualcuno mi ha sputato addosso la gomma - Se ne sta parlando tanto negli spogliatoi e con l'Atp.Molte persone si lamentano. Penso che succeda solo in Francia. A Wimbledon non esiste una cosa del genere. Nemmeno in Australia. Gli Us Open sono piuttosto tranquilli. L’atmosfera qui è davvero malsana".

Non è il primo caso in cui il pubblico si prende la scena a discapito dello spettacolo in campo, come accaduto agli Internazionali d'Italia a Novak Djokovic, colpito all'uscita dal terreno di gioco da una borraccia, oppure a Raul Brancaccio, minacciato dagli scommettitori nel corso del Napoli Atp Challenge 125.